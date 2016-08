Er ist der Herr der Asse und macht seinem Namen alle Ehre. Aufschlag-Riese und -Oldie Ivo Karlovic (37, 211 cm) schlägt unglaubliche 61 Asse in einem Spiel – Rekord! Der Kroate putzt damit in fünf Sätzen in der 1. US-Open-Runde den Taiwanesen Yen-Hsun Lu mit 4:6, 7:6, 6:7, 7:6, 7:5.

Wahnsinn! Allein im zweiten Satz haut Karlovic 22 Asse, was mehr als vier Games entspricht. Mit den 61 Assen pulverisiert er den US-Open-Rekord des Holländers Richard Krajicek (49) von 1999. Zudem stellt er einen eigenen Rekord auf.

Bis anhin war Karlovics Bestmarke bei 55 Assen gegen Lleyton Hewitt 2009 bei Roland Garros. Für den absoluten Rekord reicht es ihm allerdings nicht. Diesen hält John Isner mit 113 beim epischen 70:68-Sieg im fünften Satz in Wimbledon 2010 gegen Mahut.

«Ich wusste, dass es viele Asse sind, aber ich wusste nicht, dass es so viele sind», sagt Karlovic (ATP 23) nach dem Sieg über Lu.

Weniger Mühe als Karlovic hat Andy Murray. Der Topfavorit der US Open lässt in Runde eins Lukas Rosol mit 6:3, 6:2 und 6:2 keine Chance. Auch Juan Martin Del Potro übersteht die erste Hürde gegen Landsmann Diego Schwartzman (Argentinien) dank des 6:4, 6:4 und 7:6.

Für einen Rekord sorgt bei den Frauen Serena Williams (USA). Die Nummer eins nimmt in New York zum 72. Mal an einem Grand-Slam-Turnier teil. So viele hat noch keine Frau in Angriff genommen. Sie schlägt damit Amy Frazier, die auf 71 kommt. Im Match auf dem Centre Court gewinnt Serena gegen Makarova mit 6:3 und 6:3. (rib)

