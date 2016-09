Mutig und kraftvoll spielt Stan Wawrinka (31) vor zwei Jahren bei den US Open in den Viertelfinals. Aber er hadert, er schimpft, er flucht. Und er verliert. Nach 4 Stunden und 15 Minuten gegen Kei Nishikori. «Ich war zu negativ», sagt er danach.

Er war der klare Favorit, zumal der Japaner bei seinem Sieg in der Runde zuvor schon 4 Stunden und 19 Minuten benötigt hatte und erst um 2.26 Uhr ins Bett gekommen war. «Er machte immer den Eindruck, als sei er halb tot», sagte der Romand danach über Nishikori. Er hatte beobachtet, dass sein Bezwinger sich bei 0:30 als Rückschläger kaum mehr bewegt habe.

Gut möglich, dass es heute im Halbfinal gegen den gleichen Gegner ähnlich laufen wird. Denn erneut trifft er auf Samurai Nishikori (26, ATP 7), nachdem dieser ­einen Fünfsätzer in drei Stunden und 57 Minuten gewonnen hat (gegen Andy Murray).

«Gut schlafen, ein bisschen Fitness und gut essen»

Zwar führt Wawrinka in der Direktbilanz mit 3:2, er hat aber das letzte Duell im August verloren. «Der körperliche Zustand und die Frische werden einen grossen Einfluss haben.» Deshalb sei es wichtig, die Batterien schnell aufzuladen. «Gut schlafen, ein bisschen Fitness und gut essen. Ganz einfach», sagt Stan nach seinem erkämpften Viersatz-Erfolg über Juan Martin del Potro (Arg). Dass er in einem 5-Sterne-Hotel am Central Park mit exklusivem Spa logiert, hilft dabei sicherlich.

Nach 2013 und dem Vorjahr steht er bei den US Open bereits zum dritten Mal in den Halbfinals – und damit so oft wie bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier. «Trotz meines Status als Nummer drei der Welt bleibt ein Halbfinal für mich abnormal. Sehr positiv, aber doch ungewöhnlich.» Sollte Wawrinka in New York erstmals den Final erreichen, sind die Aussichten gut. Einen Grand-Slam-­Final hat er nämlich noch nie verloren.

Verfolgen Sie das Halbfinal-Duell ab ca. 23 Uhr bei uns live im Stream und Ticker!