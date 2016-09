Auch dank Roger Federer: Stan Wawrinka im Millionen-Rausch

Noch bevor Stan Wawrinka den Pokal für seinen Sieg bei den US Open erhält, wird ihm der Siegercheck überreicht. 3,5 Millionen Dollar beträgt das Preisgeld, es ist die höchste Summe, die im Tennis je ausgeschüttet wurde. Sein Karriere-Total schraubt der Romand damit auf 26'465'264 Dollar. Alleine in den letzten drei Jahren hat er 17'606'078 Dollar eingespielt. In den zwölf Jahren zuvor waren es «nur» etwas mehr als acht Millionen.

Einerseits ist das die Folge der aussergewöhnlichen Leistungen, die Wawrinka in den letzten zweieinhalb Jahren drei Grand-Slam-Titel und acht weitere Turniersiege eingebracht haben. Andererseits verdankt er den Dollar-Regen auch einer Explosion der Preisgelder. Vor fünf Jahren betrug das Preisgeld für den Sieger mit 1,8 Millionen Dollar gerade einmal die Hälfte. Und die Spirale dreht immer weiter nach oben.

Seit 1985 sind die Preisgelder jedes Jahr nach oben angepasst worden. 2011 wurden 90 Millionen Dollar ausgeschüttet. Alleine im Vergleich zum letzten Jahr schüttet die Profi-Vereinigung ATP 9,7 Prozent mehr an Preisgeldern aus. Zu den 130 Millionen, die bei den vier Grand-Slam-Turnieren verteilt werden, kommen 89 Millionen Dollar bei den 67 Turnieren rund um den Globus dazu. Das Männer-Tennis ist ein Geldesel.

Wawrinka belegt in der ewigen Preisgeld-Rangliste bereits den achten Rang. Und zwar noch vor Spielern, die noch deutlich erfolgreicher waren als der 31-Jährige. Beispiel Boris Becker (48). Der Trainer von Novak Djokovic gewann in seiner Karriere 49 Titel, davon sechs bei Grand-Slam-Turnieren und war während zwölf Wochen die Nummer 1 der Welt. Trotzdem hat er in seiner Karriere «nur» etwas mehr als 25 Millionen Dollar verdient.

Als langjähriger Präsident des Spielerrats war Roger Federer eine der treibenden Kräfte hinter den massiven Preisgelderhöhungen. «Es sollte eine Tour der Gewinner sein», sagte er Anfang Jahr in Australien. Fakt ist: Die Top 10 verdienten im vergangenen Jahr zusammen so viel wie der Rest der besten 100 Spieler der Welt zusammen. «Manchmal geht die Schere etwas zu weit auf zwischen Siegern und Verlierern», gab Federer zu.

Allerdings bilden die Preisgelder bei den Weltbesten nur einen Teil der Einkünfte. Gemäss dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» verdiente Roger Federer im letzten Jahr 58 seiner 67 Millionen Dollar durch gut dotierte Werbeverträge und Antrittsgagen. Nur die Boxer Floyd Maywheather jr. (300 Millionen) und Manny Pacquiao (160) sowie Cristiano Ronaldo (79,6) und Lionel Messi (73,8) sollen noch mehr einnehmen als der Baselbieter.

Durch seine Erfolge und die geschickte Strategie von Manager Lawrence Frankopan ist Stan Wawrinka auch als Werbeträger immer interessanter geworden, von Dimensionen wie bei Federer, Djokovic, Nadal oder auch Murray ist er aber noch weit entfernt. Sponsoren wie Subaru, Audemars Piguet, Evian und Yonex vergolden Wawrinka jährlich mit geschätzt 10 Millionen Dollar, alleine Yonex ist Wawrinka vier Millionen im Jahr wert.

Ewige Preisgeld-Rangliste*

1. Novak Djokovic, Serbien, 104'563'310 Dollar

2. Roger Federer, Schweiz, 98'830'825 Dollar

3. Rafael Nadal, Spanien, 78'513'612 Dollar

4. Andy Murray, Grossbritannien, 50'330'567 Dollar

5. Pete Sampras, USA, 43'280'489 Dollar

6. Andre Agassi, USA, 31'152'975 Dollar

7. David Ferrer, Spanien, 29'397'074 Dollar

8. Stan Wawrinka, Schweiz, 26'465'264 Dollar

9. Tomas Berdych, Tschechien, 25'882'636 Dollar

10. Boris Becker, Deutschland, 25'080'956 Dollar

11. Jewgeni Kafelnikow, Russland, 23'883'797 Dollar

12. Ivan Lendl, Tschechien/USA, 21'262'417 Dollar

13. Lleyton Hewitt, Australien, 20'787'586 Dollar

14. Andy Roddick, USA, 20'640'030 Dollar

15. Stefan Edberg, Schweden, 20'630'941 Dollar

16. Goran Ivanisevic, Kroatien, 190878,007 Dollar

17. Michael Chang, USA, 19'145'632 Dollar

18. Jo-Wilfried Tsonga, Frankreich, 18'280'637 Dollar

19. Nikolai Dawidenko, Russland, 16'186,480 Dollar

20. Juan Martin Del Potro, Argentinien, 16'113'682 Dollar

* Stand per 12. September 2016