Melbournes Sonntagszeitung «Herald Sun» titelt über dem ganzseitigen Antlitz Roger Federers «Sweet 17». Sie meint damit nicht Federers viel zitierte 17 Grand-Slam-Titel, sondern sein ungewöhnliches Ranking. Als Nummer 17 in der Setzliste startet der Schweizer Superstar so tief klassiert wie seit 15 Jahren nicht mehr ins erste Major-Turnier des Jahres.

Seiner Popularität tut dieser neue und deshalb auch interessante Aspekt keinen Abbruch. Man darf sagen «im Gegenteil». Nach der langen Absenz des 35-Jährigen dürstet die Tennis-Welt, die jederzeit vor einem spontanen Rücktritt bangt, nach allem, was Federer zu zeigen, zu sagen und ab heute hoffentlich auch zu bieten hat. Rund um den Globus von der Schweiz bis hierhin, wo der vierfache Aussie-Open-Champ so gut wie adoptiert ist.

Down Under steht Kopf. Ob beim Kids Day, wo die Juniors nur schon für einen Blick Schlange stehen und die Balljungen beim Spass mit dem Idol strahlen. Ob bei den erwachsenen Fans, die hier vom Training in der Rod Laver Arena abgeschottet werden, sich beim Hopman Cup in Perth aber zu Tausenden um Rogers Übungsplatz drängelten.

Auch bei den Medien ist er der Mann der Stunde. Vor dem heutigen Start in eine Art zweite Karriere ist Federer so gefragt wie lange nicht mehr. Vor allem nach seiner neuen Rolle als «Underdog». Für den Rekord-Weltranglistenersten, der in 17 Jahren hier nie eine Start­runde verloren hat, hätte es durchaus charmantere Bezeichnungen wie «Geheim­favorit» oder «Herausforderer mit Aussenseiter-Chancen» gegeben. Aber Roger trägt die Frage mit Fassung: «Ich wäre lieber der Favorit. Aber Underdog ist auch okay.»

Gegen den gleichaltrigen Jürgen Melzer bleibt Federer der Favorit. Wegen einer Schulter-OP ist die einstige österreichische Weltnummer 8 aktuell nur noch die Nummer 300 der Welt. Dagegen klingt Federers süsse 17 haushoch überlegen. Dieser sagt vorsichtig: «Man weiss, wie gefährlich eingespielte Qualifikanten sein können.»

Es ist die fehlende Grand-Slam-Praxis, die Federer beschäftigt. «Die unbekannte Zone», in die er laut der Zeitung «Sunday Age» nun eintritt. «Körperlich fühle ich mich stärker als andere Jahre, aber lange Matches fehlen mir natürlich.» Roger weiss nicht, was ihn erwartet, wie sich das operierte Knie anfühlt. «Der mentale Effort wird grösser sein, eine gewisse Nervosität ist da. Aber meine Erfahrung wird mir schon die nötige Ruhe geben.»

Ob auch die Fans ruhig bleiben? Kaum. Dafür ist die Freude über Rogers Comeback schlicht zu gross.