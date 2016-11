ATP Finals in London: Djokovic besiegt Thiem in drei Sätzen

Das wäre fast ins Auge gegangen! Novak Djokovic (29, ATP 2) müht sich an den ATP World Tour Finals in London zu einem Dreisatz-Sieg gegen Dominic Thiem (23, ATP 8): 6:7, 6:0, 6:2.

Erst im Tiebreak wird Startsatz entschieden: Dort legt Thiem ordentlich vor, hat drei Satzbälle. Doch dem Österreicher – er ist zum ersten Mal in London dabei – unterlaufen zwei Doppelfehler, Djokovic kommt nochmals ran. Vergeblich! Thiem bringt den Satz überraschend mit 7:6 ins Trockene.

Von Thiems aufmüpfigem Spiel ist in Umgang zwei gar nichts mehr zu sehen. Der «Djoker» packt grosses Tennis aus und haut den Ösi im zweiten Satz mit 6:0 weg. Was für eine Antwort!

Im dritten Satz fängt sich Thiem wieder etwas. Trotzdem kassiert er zwei Breaks. Und das lässt sich Djokovic nicht mehr nehmen: 6:2.

Somit legt «Nole» in der Gruppe «Ivan Lendl» vor. Am Abend spielen noch Milos Raonic (25, ATP 4) und Gael Monfils (30, ATP 6) gegeneinander. Die andere Gruppe «John McEnroe» steigt am Montag Stan Wawrinka ins Turnier ein. Er spielt um 15 Uhr gegen Kei Nishikori (live auf BLICK).