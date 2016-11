Zugegeben: Es gab auch schon brisantere Affichen in einem Gruppenspiel der ATP World Tour Finals in London. Vor der Partie zwischen Novak Djokovic und David Goffin war bereits klar: Der Serbe steht im Halbfinal, der Belgier – für den verletzten Gael Monfils nachgerückt – bestreitet seine erstes und letztes Match am diesjährigen Turnier.

Deshalb passt es irgendwie, dass das Spiel an sich kaum jemanden vom Sitz reisst. Der Djoker gibt sich keinerlei Blösse. Mehr noch: Er lässt Goffin nicht den Hauch einer Chance.

Schon nach 69 Minuten ballt die Weltnummer zwei kurz die Faust, der 6:1, 6:2-Sieg ist Tatsache.

Kurz, weil es in zwei Tagen wieder wirklich ernst gilt. Im Halbfinal trifft er als Gruppensieger am Samstag auf den Zweiten der John-McEnroe-Gruppe. Dort kämpfen noch Andy Murray, Stan Wawrinka und Kei Nishikori um die Halbfinal-Tickets. (sag)