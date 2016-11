ATP Finals in London Wawrinka kämpft um letzte Chance

Stan Wawrinka steht an den ATP World Tour Finals in London unter Druck. Nach der Auftaktpleite gegen Nishikori muss er am Mittwochabend gegen Cilic siegen. Verfolgen Sie den Match ab 21 Uhr live im Ticker!

487366_fwid10 5768551 false http://www.blick.ch/widget/id487366?ctxArt=5768551&view=ajax&option=textPoll Schlägt Stan heute Cilic? Ja, logisch.

Nein, er verliert. Abstimmen