Serena stellt Rekord von Navratilova ein und bedroht nun Federer

Serena Williams (USA) hat sich bei den US Open auf ein Standard-Resultat eingespielt. Auch ihr zweites Match in New York gewinnt die Nummer eins mit 6:3 und 6:3. Landsfrau Vania King hat in der Night Session auf dem Centre Court keine Chance.

Für Serena ist es der 306. Sieg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Damit egalisiert die 34-Jährige den Rekord von Legende Martina Navratilova (59)! Gewinnt sie auch die nächste Partie gegen Johanna Larsson krallt sich Williams die Frauen-Bestmarke allein.

Und: Sie zieht mit dem Männer-Rekord von Roger Federer (307 Siege) gleich. «Seit Wimbledon wusste ich, dass ich da hin kommen will. Aber ich nehme Schritt für Schritt», sagt Williams.

Ohne Satzverlust steht Juan Martin del Potro (Arg) bei seiner Rückkehr nach New York in der dritten Runde der US Open. Er setzt sich nach dem Williams-Match gegen Steve Johnson (USA) mit 7:6, 6:3, 6:2 durch.

Als nächstes wartet nun der Spanier David Ferrer. Im letzten Match des Tages besiegt dieser um 0.51 Uhr Ortszeit Fabio Fognini auf Aussen-Court 13 in fünf Sätzen. Für einmal wird das Motto Nightsession mal anders verstanden.

Während die Spiele auf dem Centre Court mit dem Del-Potro-Triumph um 23.00 Uhr zu Ende gehen, sind zuvor um 22.30 Uhr wegen der Regenverzögerungen noch 7 Männermatches auf Aussenplätzen im Gang. (rib)

Alle Spiele und Resultate der US Open vom Donnerstag gibts hier.