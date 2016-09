Liveticker: Konta, Johanna - Bencic, Belinda

Wie aus einem Guss spielt Belinda Bencic im Zweitrundenspiel gegen die völlig überforderte Andrea Petkovic (WTA 43). Sie marschiert dank eines 6:3, 6:2-Sieges problemlos in die nächste Runde.

Dort wartet allerdings ein grösserer Brocken. Johanna Konta belegt im weltweiten Frauenranking Platz 14 – und ist damit deutlich besser positioniert als die Ostschweizerin.

Dennoch kann sich Belinda Chancen auf ein Weiterkommen ausmalen. Ihre Kontrahentin muss im Duell gegen Zwetana Pironkova beissen, und wie! Im zweiten Satz wirds der 25-Jährigen zu heiss – sie kollabiert. «Mein Herz ist gerast, und ich konnte meine Atmung nicht wirklich kontrollieren», erklärt Konta. Trotzdem setzt sich die Britin in drei Sätzen durch.

Das ist nicht der einzige Grund, weshalb Bencic heute Abend durchaus in Jubelpose vorstellbar wäre. Im Head-to-Head führt die Schweizerin mit 2:1. Und: Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2015 in Eastbourne drehte die 19-jährige Flawilerin die Partie nach Satzrückstand noch.

So oder so: Spannung ist in dieser Begegnung garantiert. BLICK berichtet ab ca. 19.30 Uhr live.