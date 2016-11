Dass Stan Wawrinka (31, ATP 3) die grosse Bühne liebt, ist bekannt. In drei Grand-Slam-Finals siegte der Romand drei Mal. Von seinen letzten zwölf Final-Teilnahmen gewann er deren elf. Nun soll auch endlich ein Titel bei den ATP World Tour Finals in London her.

Dort, wo er bisher drei Mal dabei war – und drei Mal bis in die Halbfinals vorstiess. Will Stan diese auch bei der aktuellen Ausgabe erreichen, muss er noch zulegen. Im Auftaktmatch gegen Kei Nishikori (26, ATP 5) ist er in allen Belangen unterlegen.

Gleich der erste Aufschlag von Stan geht beinahe in die Hose, er muss zwei Breakbälle abwehren. Beim dritten Service ist das Break für Nishikori dann Tatsache. Dann kriegt der Japaner wieder zwei Möglichkeiten zum Break, Wawrinka mit dem Doppelfehler. So gibts für den Schweizer in diesem Umgang gar nichts zu holen. 6:2 für Nishikori. Nach nur 29 Minuten.

Im zweiten Satz scheint sich Wawrinka zu fangen. Auch, weil Nishikori nicht mehr ganz so bestechend aufspielt wie noch in Umgang eins. Trotzdem gelingt dem Japaner wieder ein Break – wenn auch mit etwas Glück. Davon kann sich Stan nicht mehr erholen. 6:3 für Nishikori.

Was den Spielverlauf deutlich widerspiegelt: Dem Schweizer bietet sich im ganzen Match nicht eine einzige Breakmöglichkeit!

Mit dieser Startpleite steht der Romand in den verbleibenden zwei Gruppenspielen gegen Andy Murray (29, ATP 1) und Marin Cilic (28, ATP 7) ziemlich unter Druck. Er muss sich steigern. Spielt er so weiter, kann er sich bald aus London verabschieden.

Übrigens: Wawrinka kann in London vorläufig nicht auf die Unterstützung von Donna Vekic zählen. Sie weilt an einem WTA-Turnier im französischen Limoges.

Im zweiten Spiel vom Montag treffen in der Stan-Gruppe Murray und Cilic aufeinander. Auch dieses Duell gibts ab 21 Uhr live auf BLICK. (leo)