2:1 nach Doppel gegen Argentinien :  Kroaten gehen im Davis-Cup-Final in Führung

Da hat Fussball-Legende Diego Maradona auf der Tribüne am Ende keine Freude, obwohl er sich während des Spiels als Fan voll engagiert. Seine argentinischen Landsleute Juan Martin del Potro und Leonardo Mayer verlieren das Doppel gegen Marin Cilic und Ivan Dodig nach 2:42 Stunden mit 6:7, 6:7 und 3:6.

Damit liegt Kroatien im Davis-Cup-Final mit 2:1-Siegen in Front. Am Sonntag fällt die Entscheidung in den Einzeln drei und vier zwischen Cilic und del Potro sowie Karlovic und Delbonis.

Für Kroatien wäre es nach 2005 der zweite Triumph im Mannschaftsbewerb, die Argentinier würden ihn zum ersten Mal gewinnen. (rib)