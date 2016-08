Gerade einmal 15 Jahre und vier Monate war Catherine Bellis alt, als ihr bei den US Open der grosse Coup gelang. Als Nummer 1'208 der Weltrangliste besiegte sie die als Nummer 13 ins Turnier gestartete Slowakin Dominika Cibulkova. Und wurde damit zur jüngsten Spielerin seit 1996 und Anna Kournikova, die ein Spiel in der Hauptrunde der US Open gewinnen konnte.

Zwei Jahre später steht die mittlerweile 17-Jährig wieder im Hauptfeld von New York. Die Gegnerin heisst Viktorija Golubic. Die Zürcherin musste zum ersten Mal bei einem Grand Slam nicht über die Qualifikation, schied seit ihrem Triumph in Gstaad, in Bastad, Cincinnati und New Haven allerdings jeweils früh aus dem Turnier aus.

Wie sich Golubic gegen den Youngster aus den USA schlägt, erfahren Sie ab ca. 18.30 Uhr live bei uns im Ticker und Stream!