Liveticker :  Murray, Andy - Raonic, Milos

Lokalmatador Andy Murray (ATP 1, Grossbritannien) blickt in London auf eine makellose Bilanz in den Gruppenspielen zurück: Drei Partien, drei Siege. Nun wartet im Halbfinal der ATP Finals der Kanadier Milos Raonic (ATP 4) auf ihn.

Murray ist auf dem Papier der absolute Favorit, hat die letzten sieben Matches gegen Raonic alle gewonnen. Im Head-to-Head führt er mit 8:3-Siegen. Zuletzt standen sie sich im Cincinnati-Halbfinal im August gegenüber, wo Murray in zwei Sätzen siegte.

Für den Schotten gehts im Halbfinal im Fernduell mit Novak Djokovic auch um die Nummer eins. Schaffen es beide in den Final, entscheidet sich der Kampf um den Thron am Sonntag in der Direktbegegnung. Djokovic spielt seinen Halbfinal am Samstagabend gegen Kei Nishikori (21 Uhr).

Verfolgen Sie den ersten Halbfinal zwischen Murray und Raonic ab 15 Uhr im Live-Stream und -Ticker!