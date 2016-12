Sprintstar :  Usain Bolt ist zum 6. Mal Leichtathlet des Jahres

Bei Olympia in Rio de Janeiro legte Usain Bolt einen historischen Triple-Triple hin. Nun wurde der 30-jährige Sprintstar am Freitagabend bei der Gala des Weltverbandes IAAF in Monte Carlo als Leichtathlet des Jahres ausgezeichnet. Und das bereits zum sechsten Mal!

Denn der Jamaikaner erhielt den Preis bereits 2008, 2009, 2011, 2012 und 2013. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagte Bolt: „Wenn du Athlet des Jahres wirst, bedeutet das, dass sich die ganze harte Arbeit ausgezahlt hat. Beim sechsten Mal ist es immer noch so schön wie beim ersten.“

Bei den Frauen wurde die Äthiopierin Almaz Ayana ausgezeichnet. Sie hatte in Rio in Weltrekordzeit über 10. 000 m Gold gewonnen. (sjf)