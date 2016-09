Sportstadt Nummer 1 Lausanne: Fussball, Tennis, und Eishockey!

Was für ein Start! 3 Spiele, 3 Siege! Unter dem neuen Trainer Dan Ratushny (45) hat der HC Lausanne alle überrascht. Der Kanadier, der zuvor das österreichische Nationalteam und Austria-Meister Red Bull Salzburg coachte, hat nach den erfolgreichen Jahren von Betonmischer Heinz Ehlers frischen offensiven Wind (schon 13 Tore!) ins Team gebracht. Die treibende Kraft ist dabei der neue schwedische Nati-Verteidiger Jonas Junland.

Ob sich der Angriffswirbel mit diesem Kader auf Dauer aufrecht erhalten lässt, wird sich weisen. Man darf gespannt sein, wie sich der Überraschungsleader am Freitagabend im Hallenstadion gegen die ZSC Lions hält.

Doch nicht nur im Eishockey verblüfft Lausanne. Auch die Fussballer halten sich weit besser als erwartet. Der Aufsteiger hat sich nach 7 Spielen auf Platz 4 der Super League festgesetzt. Der Klub verzichtet auf finanzielle Purzelbäume, setzt auf Junge. Die Handschrift von Fabio Celestini (40), dem ehemaligen Nati-Spieler, Marseille-Captain und Assistenzcoach von Bernd Schuster bei Malaga ist erkennbar. Am letzten Wochenende wurde Vaduz gleich mit 5:0 überfahren.

Trotz Eishockey und Fussball – Lausannes sportliches Aushängeschild bleibt ein Tennis-Star: Stan Wawrinka (31) krönte sich am Sonntag in New York, als er im Final der US Open den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic mit einem grandiosen Auftritt bodigte und sich so seinen dritten Grand-Slam-Titel sicherte.

Eishockey, Fussball, Tennis: Die 135'629 Einwohner starke Waadtländer Metropole stellt derzeit alle Schweizer Städte in den Schatten.