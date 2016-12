Sport-Models gesucht! :  Wir setzen Sie in Szene

Leichtathletin Linda Züblin hats getan. Curlerin Carmen Schäfer ebenfalls. Und auch Olympia-Rodlerin Martina Kocher war schon dabei. Seit fünf Jahren zeigt SonntagsBlick in der Rubrik «Sexy Sport» Schweizer Sportlerinnen von ihrer sinnlichen Seite.

Jetzt suchen wir ambitionierte Amateur-Sportlerinnen, die Lust haben mitzumachen. Sie spielen Volleyball oder Unihockey in der 2. Liga? Sie nehmen seit Jahren an Volksläufen teil? Sie gehören in einer Randsportart zu den erfolgreichsten Schweizerinnen? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns.

Beim professionellen Fotoshooting haben Sie ein grosses Mitspracherecht. Sie entscheiden, ob Sie lieber im Studio oder draussen fotografiert werden. Sie können auch Ihre eigenen Bildideen einbringen. Eine Visagistin steht Ihnen zur Verfügung. Anschliessend erhalten Sie alle Fotos.

Haben Sie Lust mitzumachen? Dann schicken Sie ein Porträt und ein Ganzkörperbild per Mail an sexysport@ringier.ch.