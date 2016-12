Zweite Abfahrt in Lake Louise Lara Gut donnert aufs Podest – Stuhec gewinnt wieder!

Das Podest

Die Startnummer 4 (Ilka Stuhec) gewinnt vor der Nummer 9 (Lara Gut) und der Nummer 1 (Edit Miklos). Keine Frage: Die Athletinnen, welche früh ran dürfen, sind aufgrund der besseren Sichtverhältnisse im Vorteil. Trotzdem: Die Slowenin Stuhec beweist, dass ihr Sieg vom Freitag kein Zufall war. Sie doppelt gleich nach! Und: Gut fährt (erneut) ihr bestes Resultat in einer Lake-Louise-Abfahrt heraus.

Die Schweizerinnen

Noch muss Lara Gut weiterhin auf ihren ersten Abfahrtssieg in Lake Louise warten. Die Tessinerin zeigt eine beinahe perfekte Fahrt, nimmt aber bei der Einfahrt in den Schlussabschnitt zu viel Risiko und gerät weit nach unten. Dafür büsst sie im Flachen, im Ziel ist ihr Gefühl zwiespältig: sie lächelt, schüttelt aber auch leicht den Kopf. Corinne Suter wie ausgewechselt! Nach Platz 20 am Vortag fährt die 22-jährige Schwyzerin angriffig, nur bei «Fishnet» nimmt sie etwas zurück. Insgesamt aber eine tolle Steigerung, sie wird Vierte. Fabienne Suter stürzt nach einer Welle im Schlussabschnitt. Nichts Schlimmes, die Sattlerin steht schnell wieder auf. Trotzdem fährt sie nach Rang 44 in der ersten Abfahrt (mit kaputtem Ski) den nächsten Nuller ein. Denise Feierabend hat die Umstellung von der Slalomfahrerin zur Speed-Pilotin noch nicht ganz geschafft. Zumindest nicht auf einer «Autobahn», wie es die Strecke in Lake Louise ist. Sie verliert enorm viel Zeit, Punkte sind so nicht zu holen.

Der Aufreger

Die Lichtverhältnisse ändern pausenlos, einige Athletinnen profitieren von Lücken in der Wolkendecke, andere haben mit diffusen Lichtverhältnissen zu kämpfen. Immerhin: Dank des nach unten versetzten Starts (600 Meter weniger lange Strecke) spielt der Wind diesmal keine Rolle.

So gehts weiter

Die Frauen bestreiten am Sonntag an selber Stätte in Lake Louise noch den ersten Super-G der Saison. Danach steht der Rückflug nach Europa an.