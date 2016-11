Worley siegt in Killington Riesen-Fluch lässt Lara floppen - Wild wird 15.

Das Podest

1. Tessa Worley

2. Nina Loeseth

3. Sophia Goggia

Die Schweizerinnen

Lara Gut – out im 1. Lauf

Wendy Holdener – 18.

Simone Wild – 15.

Melanie Meillard – out im 2. Lauf

Rahel Kopp - 47. im 1. Lauf

So lief das Rennen

Sölden-Siegerin Lara Gut floppt im 1. Lauf nach rund 30 Sekunden mit einem Fahrfehler. Der Riesen-Fluch geht weiter! (Siehe Bericht 1. Lauf). Die Französin Tessa Worley bestätigt Rang zwei aus dem 1. Lauf und überholt Nina Loeseth, die Schnellste aus Lauf eins. Einen starken 2. Lauf zeigt Sophia Goggia, die sich von Rang 14 aufs Podest verbessert. Auch Simone Wild macht einen Sprung um 5 Plätze auf 15 - dies dank der fünftbesten Zeit im 2. Lauf.

Stimmen

Lara Gut: «Ich habe einen technischen Fehler gemacht, stand zu lange auf dem Innenski und brauchte zu lange, um zu reagieren. Nun probiere ich, in Lake Louise wieder schnell zu sein. Ich weiss, dass ich gut fahren kann.»

Der Aufreger

Nach dem TV-Verschiebungs-Ärger im 1. Lauf wegen den fehlenden Satellitenverbindungen ist es im 2. Lauf der starke Schneefall und teilweise Nebel, der den Fahrerinnen zu schaffen macht.

Weltcup-Stand

Riesen:

1. Worley 140

2. Shiffrin 125

3. Bassino 110

5. Gut 100

Nächstes Rennen

Für die Frauen gehts nach dem morgigen Slalom in Killington nach Lake Louise (Kanada). Am nächsten Freitag, 2. Dezember, steigt die erste von zwei Abfahrten (jeweils 20.30 Uhr). Am Samstag folgt Nummer zwei. Zum Schluss steht am Sonntag ein Super-G an (19.00 Uhr).