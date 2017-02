Lara Gut vor dem WM-Start :  «Ich habe nichts zu verlieren»

Die Hoffnungen der Nation liegen auf Lara Gut. Die Tessinerin ist unser heissestes Eisen im WM-Feuer.

An der Pressekonferenz am Sonntag zeigt sich Lara bestens gelaunt – trotz den Sorgen nach ihrem Sturz im Super-G in Cortina.

«Es geht mir gut», so Lara. «Natürlich könnte es noch besser sein. Aber auch viel schlimmer! Meine Schulter ist okay, meine Hand ist okay, mein Bein ist okay, auch wenn alles noch blau ist.»

Vieles bei den Schweizern dreht sich im Vorfeld der WM um Lara. Aber: «Ich stehe ja nicht alleine am Start. Wir haben eine coole Mannschaft. Wenn ich sehe, was eine Wendy leistet, oder die Speed-Jungs, oder Daniel Yule im Slalom. Wir werden alle unser Bestes geben.»

Lara weiter: «Druck spüre ich keinen. Ich habe nichts zu verlieren, nichts zu verteidigen, es gibt nichts zu retten. Es gibt nur Möglichkeiten, um schnell zu sein.»

Eine gelöste Lara ohne Druck: Das lässt die Ski-Fans hoffen.