«Ich freue mich auf diese grossen Rennen!» :  Feuz ist heiss auf den Super-G

Dank Lara Gut ist die Heim-WM so richtig lanciert. Mit Bronze im Super-G nimmt sie dem Team viel Druck von den Schultern.

Auch Carlo Janka sieht das so. «Die ersten Rennen sind extrem wichtig», sagt der Bündner, der am Mittwoch im Super-G zu seiner 5. WM antritt. «Durch die erste Medaille kommt Ruhe rein.»

Jankas Wunsch ist dank Laras Auftakt also bereits erfüllt. Gut möglich, dass nun die Männer so richtig zuschlagen. Denn für den Super-G am Mittwoch ist Janka einer der grossen Favoriten.

Doch fast noch mehr haben alle Beat Feuz auf der Rechnung. Der Berner triumphierte im Vorjahr beim Weltcup-Final in der Abfahrt und im Super-G. Und am Dienstag trumpfte er auch im ersten Abfahrtstraining gleich mit Bestzeit auf.

Ausserdem hat Feuz mit seinen letzten Weltcup-Auftritten bewiesen, dass er in Top-Form ist. Zuerst die Bombenfahrt in Kitzbühel, die leider im Fangnetz endete. Dann der Podestplatz in Garmisch. «Dieser Podestplatz hat gut getan», bestätigt Feuz. «Auch wenn ich schon vorher gezeigt habe, dass ich schnell sein kann. Es ist immer gut zu sehen, dass man es auch im Rennen drauf hat.»

Auch Bruno Kernen hat Feuz deshalb auf der Rechnung, wie er im BLICK-WM-Studio «Après Ski» verrät. «Ich sehe Feuz im Super-G ganz oben», erklärt der Abfahrtsweltmeister von 1997.

Es ist auf alle Fälle alles angerichtet für ein grosses Ski-Fest aus Schweizer Sicht. Das macht Feuz noch viel gefährlicher für seine Gegner. «Ich finde es immer cool vor Heimpublikum», erklärt er. «Ich freue mich auf diese grossen Rennen.» (M.W.P./S.M.)