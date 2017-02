Ski-WM in St. Moritz

Der Wintertourismus ist ein wirtschaftlicher Eckpfeiler und generiert Milliarden. Die Schweiz ist eine Wiege des alpinen Skisports. Dieser hat in unserem Land Tradition wie sonst nirgendwo auf der Welt. Auch nicht in Österreich.

Ist darum diese Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz, die heute eröffnet wird, von so grosser Bedeutung?

Nein. Es geht nicht in erster Linie um Wertschöpfung. Es geht nicht in erster Linie um Werbung für das Tourismus-Land Schweiz und um wirtschaftlichen Profit. Es geht auch nicht darum, die sinkenden Besucherzahlen von St. Moritz zu korrigieren. Es geht auch nicht nur um Sieger und Verlierer.

Wintersport braucht neue Impulse

In Zeiten, in denen viele junge Menschen glauben, das Matterhorn sei ein Begriff aus der Erotikbranche und Vrenelisgärtli sei das Gemüsebeet der Nachbarin, braucht der Wintersport neue Impulse.

Nein, liebe Jugendliche: Der Schnee kann nicht im Internet bei Zalando bestellt werden. Und selbst wenn Mami euch mit dem Geländewagen von der Schule abholt und ihr euch danach in eure virtuelle Handywelt zurückzieht – denkt daran: Es gibt auch noch das Skifahren!

Ein Land, das 8874 Berge hat und ein einziges Naturschauspiel ist, muss von der Jugend entdeckt werden. Skilager gibt es immer weniger. Dafür mittlerweile viele Bemühungen, die Kinder wieder in den Schnee und zum Wintersport zu führen. Hin zur Bewegung, hin zur Natur.

Um diese Initiativen zu unterstützen ist eine stimmungsvolle Ski-WM so wertvoll wie nie. Um Anreize zu schaffen und den faszinierenden Wintersport in die Welt zu transportieren. Um auch in Zukunft viele Kinder aus der winterlichen Lethargie zu holen. Ja, diese Weltmeisterschaft hat eine grosse gesellschaftspolitische Bedeutung.

Es ist wichtig, dass die einst so stolze Ski-Nation den Heimvorteil nützt und mit beherzten Leistungen für Festspiele sorgt. Und wenn wir nun beim Spitzensport sind: Drei bis vier Medaillen sind das Minimum, fünf bis sechs Medaillen wären gut. Sieben bis acht Medaillen sind ein Traum.

Das Feld ist bestellt. Auf dem faszinierenden Engadiner Hochplateau. Bestellt für grosse Figuren. Lara Gut kann die dominierende Athletin werden. Zumal Lindsey Vonn der Schauspielerei mittlerweile mehr zugetan scheint als dem Sport.

Und bei den Männern? Rennhund Beat Feuz hat vor einem Jahr mit seinen zwei Siegen beim Weltcupfinal auf dieser Strecke gezeigt, wozu er fähig ist. Dass er vielleicht das grösste Naturtalent der Ski-Geschichte ist.

Und einer wie Marcel Hirscher kann dieser WM den Stempel aufdrücken. Ein cooler, trendiger Typ mit einem Sixpack.

Aber auch ein Sixpack, liebe Jugendliche, kann man nicht bei Zalando bestellen. Dafür muss man sich bewegen. Auch im Winter. Also: Raus in den Schnee und auf die Piste. Weltmeisterschaft ist auf jedem schneebedeckten Hang!