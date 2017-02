Dingsda in St.Moritzer Skischule :  Wer ist eigentlich Lara Gut?

Endlich geht es los mit den Heim-Weltmeisterschaften in St.Moritz, die Schweizer Ski-Helden kämpfen bis zum 19. Februar um Edelmetall im Engadin.

Der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern: Was die Schnee-Schnügel von der Skischule Snowly in St. Moritz über den liebsten Sport der Schweizer wissen, ist medaillenreif. Nur beim Wissen um die grösste Schweizer Podesthoffnung haperts noch ein wenig. Wer ist Lara Gut? Nur ein Knirps kennt die Antwort - dafür auch noch ihre Haarfarbe.