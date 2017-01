An Grossanlässen sind die «Exoten» sind das Salz in der Suppe. So auch bei der WM in St. Moritz. Auf zwei Männer aus Afghanistan darf man sich besonders freuen: Alishan Farhang und Sajjad Husaini. «Bis vor fünf Jahren hatte ich gar keine Idee, was Skier sind», erzählt Alishan auf «deutschlandradiokultur.de».

Auf Holzlatten mit Lederriemen als Bindung und flach gepressten Cola-Dosen als Belag ist er bis dahin unterwegs. Dann lernen er und Sajjad den NZZ-Journalisten Christian Zürcher kennen. Es folgt eine märchenhafte Story: Ein afghanischer Ski-Klub wird gegründet, Schweizer Skilehrer werden nach Bamiyan geschickt und Skirennen werden veranstaltet. Dazu gibts für Alishan und Sajjad Spezialtrainings in der Schweiz. Alles von Sponsoren und Spenden finanziert.

In St. Moritz hat das afghanische Duo viel vor, es trainiert hart. Sajjad: «Um Viertel vor acht früh bis drei Uhr nachmittags sind wir auf der Piste, anschliessend Krafttraining, dann wachsen wir für den nächsten Tag, essen, gehen schlafen.»

Zeit für Partys haben sie nicht. Vielmehr wollen sie auf dem Berg Gas geben. Und sie kündigen an: «Das Hauptziel sind die Olympischen Spiele 2018!»