2x2 Packages zu gewinnen! :  Gehen Sie als VIP an die Ski-WM

Wir verlosen 2x2 Packages. Darin enthalten sind Frühstück- und Mittagsbuffet im VIP-Zelt sowie Parkplatz in St. Moritz und Shuttle-Transport zum Zielraum, wo Sie die beiden Slalom-Läufe live mitverfolgen.

Mitmachen ist einfach! Beantworten Sie folgende Frage:

Wie heisst das offizielle Maskottchen der Ski-WM?

A) Steinbock

B) Moritz

Zur Teilnahme senden Sie ein SMS mit dem richtigen Keyword WM A oder WM B sowie Name und Adresse an die Zielnummer 530 (CHF 1.50/SMS) oder wählen Sie die Telefonnummer 0901 908 137 (CHF 1.50/Anruf ab Festnetz). Alternativ können Sie per WAP teilnehmen: http://m.vpch.ch/BLS11223 (gratis übers Handynetz).

Teilnahmeschluss ist heute um 23.59 Uhr. Mitarbeiter der Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen.