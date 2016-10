Künftiger Bestseller: So verkauft Lindsey Vonn verkauft ihr Buch

Einfach stark, Lindsey Vonn! Die Amerikanerin ist nicht nur eine begnadete Skifahrerin. Sie weiss auch genau, wie man eine Story an den Mann bringt. Mit viel nackter Haut nämlich.

Vonn nutzt dieses Wissen, um ihr Buch zu vermarkten, das ab Dienstag auf englisch erhältlich ist. In «Strong is the new beautyful» (stark ist das neue schön, d. Red.) schreibt sie über Stärke, Ernährung, Fitness und Einstellung.

Und sie zeigt darin auch, wie man richtig schön in die Hocke geht. Der Nackt-Schnappschuss ist aber nicht das einzige Bild von Lindsey in dem Buch. Die 31-Jährige geizt darin nicht mit reizen, präsentiert passend zum Thema ihren starken Body.

Auch in den sozialen Medien zeigt sie seit Wochen Bilder vom Training von ihrem gestählten Körper. Alles, um ihre Fans heiss auf die Veröffentlichung zu machen.

Doch in dem Buch geht es um mehr als nur um nackte Haut. Vonn will vor allem Frauen anregen, die natürliche Schönheit zu schätzen. Sich in ihrem Körper wohl zu fühlen. Der Leitspruch: «Liebe deinen Körper, feiere deine Schönheit!»

Vonn gibt auf den 256 Seiten ausserdem Ernährungstipps. Und sie erklärt, wie man die eigene Energie besser nützen kann. Schliesslich kommen auch private Themen wie Verletzungen, Krankheiten und Depressionen zum Zug.

Lindsey ist mit ihrem ersten Werk als Autorin durchaus zufrieden. «Es ist der perfekte Begleiter, um das Leben in vollen Zügen zu leben», sagt sie stolz.