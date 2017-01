Schweizer Ski-Wunder am Lauberhorn Hintermann sensationell vorne, Mann!

Das Podest:

1. Niels Hintermann (Sz) 2:26.58

2. Maxence Muzaton (Fr) +0.26

3. Frederic Berthold (Ö) +0.35

Die Schweizer:

1. Hintermann

5. Mani +0.51

7. Murisier +1.18

12. Caviezel +1.93

19. Janka +2.74

28. Barandun +4.13

34. Weber +6.42

Sensation am Lauberhorn! Der 21-Jährige Zürcher Oberländer Niels Hintermann (bisher beste Weltcupplatzierung: 21. in der Chamonix-Abfahrt 2016) fährt in der Abfahrt von Platz 23 nach dem Slalom zuoberst aufs Kombinationspodest. Bitter für Justin Murisier, Leader nach dem Slalom: Die Bedingungen werden mit laufender Dauer der Abfahrt immer schlechter. Murisier hat wie Janka (7. nach der Abfahrt), Caviezel (12.) und den Norwegern Kilde (11.) und Jansrud (19.) keine Chance mehr auf einen Spitzenplatz.

So lief das Rennen: Es ist ein Hoffen, Bibbern und Bangen am ersten Lauberhorn-Renntag 2017. Erst müssen wegen des Schmuddelwetters Abfahrt und Slalom in der Kombination getauscht werden, um den Pistenarbeitern mehr Zeit für das Präparieren der verkürzten Abfahrtspiste zu verschaffen. Dann schneits über Mittag stark, sodass unsicher scheint, ob die Kombi-Abfahrt regulär durchgeführt werden kann.

Auf der Piste zeigen die Schweizer dagegen eine grosse Show: Justin Murisier legt im Schneetreiben eine ganz starke Slalom-Leistung hin und schiebt sich vor die beiden starken Franzosen-Techniker Muffat-Jeandet und Pinturault.

Am Nachmittag zeigt sich: Regulär ist das Rennen wohl nicht! Der Schweizer Niels Hintermann fährt von Platz 23 zuoberst aufs Siegertreppchen! In seinem Schlepptau fahren der Franzose Maxence Muzaton (28.) und Frederic Berthold (Ö, 22.) auf die Plätze 2 und 3.

Die Stimmen: «Am Anfang dachte ich, das ist schnell wieder vorbei!», sagt Sensationssieger Hintermann zu SRF. «Dann war ich plötzlich in den Top 5, Top 10, da wusste ich, es wird eng.»

Ganz anders die Gefühlslage bei Carlo Janka (19., 7. nach dem Slalom). «Das hat nicht mehr viel mit Sport zu tun», ärgert sich der Bündner über die zweifelhaften Bedingungen.

So gehts weiter: Am Samstag steht der ganz grosse Klassiker am Lauberhorn an – wenn denn das Wetter mitspielt.