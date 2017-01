Lauberhorn-Weekend ist lanciert :  Hier feiert Dölf Ogi mit Skilegende Tresch

Einst kämpfte Alt Bundesrat Dölf Ogi (72) dafür, dass die Lauberhorn-Rennen ihren Platz im Weltcup-Kalender finden. Und auch heute liegen dem ehemaligen Bundesräsidenten die Wengen-Wettbewerbe noch am Herzen.

Kein Wunder also, dass Ogi am Donnerstag schon so richtig in Stimmung ist. Singend und jodelnd lanciert er mit Skilegende Walter Tresch im Berghaus Männlichen das Lauberhorn-Wochenende.

Werden die Rennen genauso stimmungsvoll, wird am Wengen-Wochenende Freude herrschen. (fbi)