Wegen starken Knieschmerzen :  Super-Elch Svindal aus Wengen abgereist!

Nach dem ersten Lauberhorn-Training am Dienstag sagte Norwegens Superstar mit bedrückter Stimme zu BLICK: «Der lädierte Knorpel in meinem Knie tut mir auch nach meinem Verzicht von den Rennen in Santa Caterina weh. Ich weiss nicht, ob ich die Rennen hier und Kitzbühel bestreiten kann.»

Svindal hat danach schon leicht resignieren nachgeschoben, «dass ich mir am Lauberhorn einen Schweizer Sieg wünsche, falls kein Norweger gewinnt. Die tollten Schweizer Ski-Fans hätten sich ein Triumph verdient.»

Jetzt ist klar, dass die tollen Schweizer Ski-Fans Svindal morgen nicht anfeuern können – der Norweger ist heute Morgen zu seinem Vertrauensarzt nach Österreich abgereist.

Rainer Salzgeber, Rennchef von Svindals Ausrüster «HEAD» sagt zu BLICK: «Aksel wird sein Knie heute in Innsbruck untersuchen lassen. Fürs Lauberhorn wird er auf jeden Fall ausfallen.»

