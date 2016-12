Vor Kombi in Santa Caterina Auch Boss Lehmann kritisiert unsere Ski-Talente

Trainer-Legende Karl Frehsner (77) hat nach dem Super-G einen ziemlich bösen Blick auf die Rangliste gerichtet: «Um unsere Team-Leader Janka, Küng und Feuz mache ich mir zwar keine Sorgen, aber von unseren Jungen muss einfach viel mehr kommen. Vielleicht fehlt ihnen bei Swiss Ski der Druck, vielleicht sitzen sie zu sehr in der Komfortzone fest.»

Verbands-Präsident Urs Lehmann untermauert 24 Stunden später den Verdacht des «eisernen» Karl: «Frehsner hat zu hundert Prozent recht. Die Athleten finden bei Swiss Ski wirklich alle Mittel um die besten der Welt zu werden. Doch leider fehlt bei uns vielen Talenten der Biss von einem Marcel Hirscher oder Aksel Svindal.» Der Abfahrts-Weltmeister von 1993 legt nach: «Jeder, der sich den Körper von einem Hirscher oder Svindal anschaut wird zum Schluss kommen, dass die beiden echte Maschinen sind. Unsere Athleten sind zwar auch gut trainiert, aber bei uns verkörpert keiner eine Maschine. Aber man muss eben eine Maschine sein, wenn man regelmässig an der Weltspitze sein will.»

Lehmann träumt deshalb von einer norwegischen «Schleiferei» im Berner Seeland: «Die Norweger trainieren im Sommer während mehreren Wochen alle zusammen in Oslo und führen dann knallharte körperliche Tests durch. Die Jungen werden dabei von Top-Stars wie Svindal und Jansrud angetrieben. Die treiben sich bei jedem Waldlauf ans Limit. Ein solches Camp müssten wir in Zukunft Magglingen durchziehen. Momentan trainiert bei uns im Sommer fast jeder Athlet in einer anderen Ecke der Schweiz Ausdauer und Kraft. Und ohne gesunde Konkurrenz, gehen viele in diesen Trainings nicht als Limit.»

Heute steht in Santa Caterina eine Kombination aus Super-G und Slalom auf dem Programm. Kann da einer der jungen Schweizer was reissen?

Die Startnummern unserer Ski-Cracks:

8 M. Caviezel

15 C. Janka

20 J. Murisier

24 N. Mani

30 R. Weber

32 B. Feuz

60 N. Hintermann