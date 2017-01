Vonn-Comeback in Altenmarkt Lara «scheyert» hauchdünn am Podest vorbei!

Das Podest

1. Christine Scheyer (AUT)

2. Tina Weirather (LIE) +0,39''

3. Jaqueline Wiles (USA) +0,54''

Die Schweizerinnen

Einmal mehr ist Lara Gut die schnellste Schweizerin (4.). Eine einzige Hundertstelsekunde fehlt ihr für den dritten Platz. Dann folgen bereits Priska Nufer (8. mit Startnummer 48!) und Jasmine Flury mit dem starken zehnten Platz. Auch Joana Haehlen (14.) und Corinne Suter (15.) sind schnell. Fabienne Suter büsst nach einem Fahrfehler als 22. ein paar Plätze ein.

Die Gesprächsthemen

Die beiden Horror-Stürze im Morgen-Training von Nadia Fanchini (IT) und Edit Miklos. Und: Das Comeback von Lindsey Vonn zwei Monate nach dem Bruch des rechten Oberarms. Die Amerikanerin wird 13.

Die Stimmen (SRF)

Lara Gut: «Ich werde daran arbeiten, dass ich in Garmisch noch ein wenig schneller bin.»

Fabienne Suter: «Ziehe ein gemischtes Fazit. Das war nicht das, was ich zeigen will. Ich bin noch nicht so mutig.»

Lindsey Vonn: «Ich bin happy! Ich freu mich, wieder die Geschwindigkeit im Gesicht zu haben. Und es macht mich auch happy, dass mich die anderen vermisst haben.»

Die nächsten Rennen

Am kommenden Wochenende gibts in Garmisch-Partenkirchen (DE) am Samstag die Abfahrt, am Sonntag den Super-G.