Ursache noch unbekannt :  Feuz leidet an Lähmung im Gesicht

Rückschlag für Beat Feuz kurz vor dem Auftakt in die Speed-Weltcup-Saison. Der Schweizer leidet kurz nach der Ankunft in den USA zum Schneetraining in Colorado an einer Lähmung des rechten Gesichtsnervs.

Wie Swiss Ski mitteilt, hat sich der Abfahrts-Star an der Universitätsklinik Colorado in Denver untersuchen lassen. Eine Ursache hätten die Ärzte noch nicht gefunden.

Da auch der Augenlidschluss mitbetroffen ist, kann Feuz zurzeit nicht rennmässig ans Skifahren denken. Wie lange dieser Zustand, trotz intensiver Therapie andauert, kann zurzeit nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden.

Beat Feuz litt bereits vor rund 15 Jahren an einer gleichartigen Entzündung des Gesichtsnervs. Damals dauerten die Symptome gut zwei Wochen. (pd/rib)