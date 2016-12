Liveticker :  Weltcup in Val d Isere - Kombination der Damen

Die Führenden:

1. Laurenne Ross (USA) 1:46.01

2. Cornelia Hütter (Ö) +0.32

3. Ilka Stuhec (Slo) +0.74

Die Schweizerinnen:

7. Lara Gut +1.67

15. Denise Feierabend +2.19

17. Corinne Suter +2.42

19. Priska Nufer +2.54

21. Michelle Gisin +2.78

29. Wendy Holdener +3.33

34. Rahel Kopp +3.76

36. Joana Hählen +3.91



Lara Gut verwirft im Ziel die Hände. Die Tessinerin ist unzufrieden, weil sie vor allem im oberen Teil Zeit liegen lässt. Technikerin Wendy Holdener gelingt eine ansprechende Fahrt. Die Ausganglage für die Siegerin der Kombi-Kristallkugel der letzten Saison ist vor dem Slalom intakt – vor allem, wenn sie den Sprung in die Top 30 schafft. Ein solider Lauf gelingt auch Denise Feierabend, die nur eine halbe Sekunde auf Gut verliert. Michelle Gisin leistet sich gleich nach dem Start einen Fehler. Fährt aber die exakt gleiche Zeit wie im Donnerstagstraining in der Abfahrt und reiht sich vor Holdener ein. Da geht im Slalom noch was.

Die grosse Abwesende: Gesamtweltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin fehlt beim Rennwochenende in Val d'Isère. Die Amerikanerin trainiert lieber in den technischen Disziplinen, als Kombination und Speed-Rennen in Frankreich zu bestreiten.

Die Stimmen: «Ich bin eigentlich zufrieden», sagt Wendy Holdener zu «SRF». «Es hat nicht alles ganz gepasst. Aber 1,6 Sekunden Rückstand auf Lara sind in Ordnung. Jetzt hoffe ich, dass ich in den Top 30 bleibe, damit es mir für eine gute Startnummer reicht. Wenn ich im Slalom einen guten Lauf habe und gut reinkomme, dann ist bei den aktuellen Rückständen vieles möglich.»

So sehen die Abfahrts-Leaderinnen ihre Möglichkeiten: Laurenne Ross (USA) fährt allen davon. Sie rechnet sich heute Nachmittag gute Chancen aus. Aber: «Es muss alles passen.»

Cornelia Hütter erwartet dagegen nichts. «Slalom ist nicht so meins. Aber ich starte trotzdem.»

So gehts weiter: Der Kombi-Slalom beginnt um 14.00 Uhr. Auf BLICK sind Sie live dabei!