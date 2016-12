Lara Gut trotz Podest nicht zufrieden «Bin zweimal schlecht gefahren»

Das Podest:

1. Tessa Worley (Fr) 2:17.37

2. Sofia Goggia (It) +0.15

3. Lara Gut (Sz) +0.29

Die Schweizerinnen:

3. Lara Gut +0.29

7. Simone Wild +1.37

10. Melanie Meillard +1.67

20. Wendy Holdener +2.48

Lara Gut kommt im zweiten Lauf nicht wie gewünscht auf Touren, verliert auf den ersten Toren über vier Zehntel auf die spätere Siegerin Worley. Danach holt die Tessinerin noch einmal auf, kann aber nicht mehr alles wettmachen – Platz 3! Simone Wild übertrifft ihr Karriere-Topergebnis (8. Platz im Are-Riesen 2015), legt nach Platz 6 im ersten Durchgang überzeugend nach und wird 7. Toptalent Melanie Meillard (18) zeigt nach dem 23. Platz im ersten Durchgang auch im Zweiten eine grosse Vorstellung, legt einen ganz starken Lauf in den Schnee von Sestriere, überholt 14 Gegnerinnen. Und fährt mit Platz 10 ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis im Riesenslalom ein (vorher 18. Platz in Sölden). Wendy Holdener läufts nach Platz 10 im ersten Durchgang dagegen gar nicht mehr.

So lief das Rennen: Nach der Hochspannung im ersten Durchgang mit den schnellsten fünf Athletinnen innerhalb von mickrigen zwölf Hundertsteln, sind die Abstände im zweiten Lauf grösser. Mikaela Shiffrin, nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 1, verliert über eine Sekunde und fällt auf den 6. Platz zurück. Nicht viel besser ergeht es der Liechtensteinerin Tina Weirather, die mit einer Sekunde Rückstand Vierte wird.

Der Aufreger: Die italienischen Ski-Fans drehen beim Lauf von Lokalmatadorin Sofia Goggia, im 1. Lauf Fünfte, durch. Zwar leistet sich die Italienerin nach Laufhälfte einen Schnitzer, trotzdem gelingt ihr der Sprung aufs Podest.

Die Stimmen: «Positiv, dass ich auf dem Podest stehe, obwohl ich zweimal schlecht gefahren bin. Der erste Lauf war eine Katastrophe und auch den zweiten habe ich nicht so gut erwischt», sagt Lara Gut im «SRF». Simone Wild: «Ich war im ersten Lauf überrascht, als im Ziel die Sechs aufleuchtete. Im zweiten Durchgang habe ich noch einmal versucht, voll anzugreifen.»

So stehts im Weltcup: Lara Gut holt auf! Mit ihrem dritten Platz kommt die Schweizerin im Gesamtweltcup bis auf acht Punkte an die Führende Mikaela Shiffrin heran. In der Riesenslalom-Wertung baut Worley ihre Spitzenposition aus.

Die nächsten Rennen: Am Sonntag starten die Ski-Frauen zum Slalom. Nächstes Wochenende gehts dann in Frankreich wieder auf die Piste: In Val d'Isère stehen eine Kombination (16.12.), eine Abfahrt (17.12.) und ein Super-G (18.12.) auf dem Programm.