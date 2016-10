So fühlt sich Lara Gut vor dem Auftakt

Lara Gut. Ein Name wie ein Programm. Was hat uns diese junge Frau aus dem Tessin schon für Nerven gekostet. Und Emotionen beschert!

Mal als unbeschwert lachender Teenager, der wie ein Sonnenaufgang über den Schweizer Skisport gekommen ist.

Mal als hadernde und zickig reagierende Göre, die ihr Talent nicht so richtig ausschöpfen kann und sich selber etwas im Weg steht.

Bis zur Saison 2015/2016. Bis zum Jahr, als sie endlich zur Konstanz findet. Als sie 1522 Weltcuppunkte und 380 000 Franken Preisgeld gewinnt. Und als erste Schweizerin seit Vreni Schneider 1995 den Gesamtweltcup holt.

Jetzt steht sie da. In der Freizeitarena in Sölden. Im Blitzlichtgewitter der Weltpresse beantwortet sie die Fragen. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch. Immer fliessend, immer lächelnd. «Eine öffentliche Person zu sein, ist ein Lernprozess», sagt sie.

Sie hat ihre Lektion gelernt. Grenzt sich ab, wo es für sie sein muss. Aber glänzt und strahlt wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind. «Sölden», sagt sie, «ist auch immer eine grosse Show.» Und die spielt sie mit.

Sie erzählt von ihrem wunderbaren Sommer. Von ihren Trainingslagern. Davon, dass sie erneut auch viel mit Männern trainiert hat. Dass sie sich weiter Inspiration bei Leuten wie Didier Cuche, Daniel Albrecht und Patrice Morisod holt.

Von der Bestätigung des letzten Winters, von konkreten Zielen aber redet sie ungern. Der Druck, den Erfolg aus dem Vorjahr zu bestätigen? Der Druck der Heim-WM in St. Moritz? «Alles relativ und alles weit weg», sagt sie.

Ihre Sicht ist eine andere. Der Weg ist das Ziel. «Jeden Tag arbeiten und kleine Fortschritte machen. Und sich auf den eigenen Instinkt verlassen. Mehr braucht es nicht», lautet das Motto. Und verbessern kann man sich immer. «Wenn das bei mir nicht so wäre, dann hätte ich ja jedes Rennen gewonnen.»

Zwischen zwei Trainingslagern weilte sie im Sommer für zehn Tage in New York. Als sie von einem Reporter des Deutschen Fernsehens auf die Motivation dieses Trips angesprochen wird, da sagt sie: «Ich war noch niemals in New York.» Es tönt wie bei Udo Jürgens. In Hawaii war sie auch noch nicht.

Was erwartet sie in Sölden? Auf dem Hang, auf dem sie 2013 gewonnen hat? «Auch beim ersten Rennen gibt es nur 100 Punkte zu gewinnen», sagt die Frau, die im Kampf um den Gesamtweltcup aus der Pole-Position startet.

Lara Gut. Von Zweifeln keine Spur. Dafür viel Souveränität, viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die einst gespielte Gelassenheit scheint einer tatsächlichen Abgeklärtheit gewichen zu sein.

Was hat sich denn in den letzten zwölf Monaten verändert, will jemand wissen. «Ich bin ein Jahr älter geworden», sagt Lara Gut. Ganz gelassen.