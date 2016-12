Überraschungssieg für Slowenien Lara Gut (4.) purzelt in Lake Louise vom Podest!

Das Podest:

Eine Siegerin aus Slowenien - wer hätte das gedacht? Lange im Schatten der zurückgetretenen Tina Maze, fährt Ilka Stuhec zu ihrem ersten Weltcupsieg. Dabei war die 26 Jahre alte Athletin vorher noch gar nie auf dem Podest!

Beim Riesenslalom von Killington wurde Sofia Goggia Dritte. In Lake Louise holt sich die extrovertierte Italienerin beinahe den ersten Karriere-Sieg. Zweite!

Fast 10 Jahre muss die Schwedin Kajsa Kling auf ihren ersten Weltcup-Sieg warten, im 157. Rennen scheint es soweit. Der Sieg der 27-Jährigen ist fast im Trockenen. Doch dann kommen Goggia und Stuhec.

Die Schweizerinnen:

Obwohl die «Autobahn» in Lake Louise Lara Guts Fähigkeiten überhaupt nicht entgegenkommt, zeigt die Tessinerin eine enorm kämpferische Einstellung. Sie schenkt keinen Zentimeter her, fährt enge Radien und eine tiefe Hocke. Im Ziel kann sie die Faust ballen, Bestzeit! Schliesslich verpasst sie das Podest knapp, sie wird Vierte.

Die 22-jährige Corinne Suter zeigt einen tollen Start, ist im oberen Bereich bei den Schnellsten. Doch nach einem Patzer bei «Fishnet» folgen kleine Fehler, im Ziel winkt die ehrgeizige Schwyzerin enttäuscht ab.

Fabienne Suter und Denise Feierabend kommen beide nicht auf Touren, verlieren viel Zeit. Joana Hählen stürzt nach einer missglückten Landung – immerhin kann sie alleine ins Ziel fahren.

So lief das Rennen:

Lara Gut fährt eine Bestmarke in den Schnee, die lange hält. Die Schwedin Kajsa Kling verdrängt dann Gut von der Spitze. Und sieht wie die sichere Siegerin aus. Bis Goggia und Stuhec noch alle überraschen.

Der Aufreger:

Dass Viktoria Rebensburg auf Platz 5 landet, ist sensationell. Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 hatte schliesslich aufgrund einer Knieverletzung einen verspäteten Start in den Winter. Gratulation!

Weltcup-Stand:

Weil die Frauen-Abfahrt in Lake Louise die erste des WM-Winters ist, entspricht das Renn-Klassement dem Stand im Weltcup.

Nächste Rennen:

Bereits am Samstag haben die Fahrerinnen die Chance zur Bestätigung oder Revanche: Dann steht gleich die nächste Abfahrt in Lake Louise (20 Uhr) auf dem Programm. Zum Abschluss der Wettkämpfe im Banff National-Park folgt dann am Sonntag noch ein Super-G (19 Uhr), die Paradedisziplin von Gut.