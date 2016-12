Die Führenden: Alexis Pinturault ist nach dem Sieg am Samstag im Riesenslalom auf dem Weg zum perfekten Wochenende: Der Franzose geht mit einem Vorsprung von 24 Hundertstelsekunden in den 2. Slalom-Lauf.

1. Alexis Pinturault (Fra) 51.25

2. Alexander Choroschilow (Russ) +0.24

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.42

4. Marcel Hirscher (Ö) +0.74

Die Schweizer: Neun Schweizer starten beim Slalom in Val d'Isère. Zwei stehen mit Loïc Meillard (61.) und Anthony Bonvin (64.) noch oben. Der aktuelle Stand nach 51 Fahrern:

8. Daniel Yule +1.19

16. Ramon Zenhäusern +1.86

18. Luca Aerni +1.89

30. Reto Schmidiger +2.58

37. Marc Gini +3.55

Der Aufreger: Marcel Hirscher wird von drei Athleten bezwungen, liegt 74 Hundertstel hinter Pinturault zurück. Der Gewinner des ersten Slaloms der Saison (Levi, 13. November) verschwindet nach seiner Fahrt sofort aus dem Zielraum.

Die Stimmen: Henrik Kristoffersen erklärt nach seinem ersten Slalom-Lauf in der aktuellen Saison (wegen Querelen mit dem norwegischen Verband trat er in Levi nicht an) gegenüber «ORF»: «Es war nicht einfach, weil der Schnee aggressiv ist. Aber mein Lauf war ganz o.k., ich wusste ja nicht, wo ich stehe.»

