Das Podest

Die Piste mit dem Namen «Superstar» passt zu Mikaela Shiffrin wie die Faust aufs Auge. Die Amerikanerin gewinnt mit 0,73 Sekunden Vorsprung ihren 10. Slalom in Serie! Neben Shiffrin schafft es die routinierte Slowakin Veronika Velez-Zuzulova als Zweite aufs Treppchen, Dritte wird unsere Slalom-Königin Wendy Holdener.

Die Schweizerinnen

In Levi wurde Holdener (23) noch Zweite, jetzt rast sie auf Platz 3! Erneut eine Top-Leistung der Schwyzerin, die in ihren letzten 10 Slaloms immer die Top 10 erreichte.

Kein Guter Tag für Michelle Gisin: Die Engelbergerin erleidet im Vergleich zu Levi (Platz 9) einen Rückschlag. Platz 19 in der Endabrechnung.

Denise Feierabend hat Glück, dass sie überhaupt zweimal fahren darf – sie schafft es als 30. in den 2. Lauf. Dann aber nutzt sie ihre gute Startnummer, macht 7 Plätze gut und wird 23.

Mélanie Meillard ist mit 18 Jahren die jüngste Athletin in der Entscheidung, doch wie schon beim Riesenslalom kommt sie nicht ins Ziel – ein Einfädler kostet sie wertvolle Weltcup-Punkte.

Rahel Kopp scheitert als einzige Schweizerin bereits an der Hürde des 1. Laufs. Sie kommt überhaupt nicht in Schwung, verliert mehr als 5 Sekunden und wird 40.

So lief das Rennen

Im ersten Lauf ist Mikaela Shiffrin eine Klasse für sich - wie so oft! Bereits im ersten Lauf ist sie nicht zu schlagen, obwohl sie laut eigener Aussage «extrem nervös» war. Dann kämpft auch sie mit den Schlägen in der weicher werdenden Piste, fährt im 2. Durchgang nur die 22. Zeit – dennoch holt sie sich mit 0,73 Sekunden Vorsprung den Sieg.

Stimmen

Mikaela Shiffrin: «Ich war sehr nervös, vor allem im 1. Lauf. Mein Gott, ich hatte einen ziemlich schlechten Vormittag. Das Publikum war aber grossartig – ich bin nie vor einem besseren gefahren. Klar, dass ich zufrieden bin. Vielen Dank!»

Der Aufreger

Shiffrin macht die Zehn voll! Sie gewinnt tatsächlich ihren 10. Slalom in Serie und macht ihrem Heimpublikum ein perfektes vorweihnachtliches Geschenk.

Weltcup-Stand

Im Slalom-Weltcup führt Shiffrin nach zwei Rennen mit dem Maximum von 200 Punkten. Holdener ist Zweite mit 140 Punkten – ebenfalls eine starke Bilanz.

Im Kampf um die grosse Kistallkugel hat Shiffrin nach den ersten Rennen eine Kampfansage in Richtung Lara Gut gesendet. 325 Punkte hat Shiffrin bereits, also 225 mehr als die Tessinerin. Noch ist der Winter jung und die Speed-Rennen folgen, allerdings hat Shiffrin definitiv beeindruckt.

Nächstes Rennen

Für die Frauen gehts nun nach Lake Louise (Kanada). Am nächsten Freitag, 2. Dezember, steigt die erste von zwei Abfahrten (jeweils 20.30 Uhr). Am Samstag folgt Nummer zwei. Zum Schluss steht am Sonntag ein Super-G an (19.00 Uhr).