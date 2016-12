Sie ist erst 21 Jahre alt. Aber schon dreifache Slalom-Kristallkugel-Gewinnerin, Doppel-Weltmeisterin, Olympiasiegerin und dazu die aktuell Führende im Gesamtklassement. Mikaela Shiffrin. Der US-Star kennt aber auch die Kehrseiten des Erfolgs.

In einem Interview mit «RSI» spricht Shiffrin offen über ihre Karriere, welche seit ihrer Jugend voller Entbehrungen ist. «Ausserhalb des Sports habe ich nicht viel erlebt. Dabei wäre vieles wichtig, lustig, ein Ausgleich. Ich würde mir gerne Zeit dafür nehmen.»

Shiffrin ist zwar nicht der Ansicht, dass sie viel habe opfern müssen: «Ich mache schliesslich das, was ich will: Skifahren.» Dennoch sei es schade, dass sie nicht einmal im Sommer dazu komme, anderes zu unternehmen. «Mein Programm ist von Montag bis Samstag durchgestaltet. Am Sonntag habe ich frei. Aber das ist dann mein Tag für die Erholung. Also kann ich da auch nicht ausgehen.»

Im Interview wirkt Shiffrin zuweilen nachdenklich, emotional. Sie sagt: «Ich hatte nie ein Date. Dabei hätte ich dies gerne - wenn mich jemand fragen würde.» Unternimmt sie dann doch einmal etwas – zum Beispiel ein Konzertbesuch – würde sich sofort die Frage stellen, ob dies ihre Leistung (negativ) beeinflussen könnte.

In Bezug auf den Kampf um die grosse Kristallkugel gegen Lara Gut lässt sich Shiffrin entlocken: «Mir gefällt der Gedanke, dass wir zwei während der ganzen Saison um die Kugel kämpfen werden. Das ist aufregend.»

Zur Erinnerung: Nach sieben Rennen führt die Super-Technikerin mit 358 Punkten, Gut auf Platz zwei hat 28 Zähler weniger auf dem Konto. Shiffrin sagt trotzdem: «Sie ist die Favoritin. Ich denke nicht allzu sehr an den Gesamtweltcup.»

Die beiden Top-Fahrerinnen verbindet laut Shiffrin vor allem neben der Piste einiges: «Ich liebe es zu tanzen, zu lachen, Spass zu haben. Und ich sehe, dass es bei ihr gleich ist.» In den Rennen sieht es allerdings anders aus: «Lara fährt, als sei jedes Tor das letzte ihres Lebens - sie gibt wirklich alles. Ich bin anders, konservativer.»