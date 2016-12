Ski-Debatte nach zweitem Nuller Ist Laras Material nicht gut genug?

Am Donnerstag spricht Lara Gut von ihrer «Liebe» zu Val d'Isère, ist gut gelaunt, ja gar fröhlich. Und nun? Tristesse pur! Die 25-Jährige steht nach dem zweiten Ausfall in zwei Tagen im Zielraum, verwirft verzweifelt die Arme. Aus den 300 möglichen Punkten wird nichts, der Angriff auf Weltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin (21) ist geplatzt – egal was am Sonntag im Super-G folgt.

Doch wo liegt das Problem? Für viele ist klar: Die Head-Ski von Gut funktionieren nicht! Zwar gilt das ungeschriebene Gesetz, dass man einen Ausrüster öffentlich nicht kritisiert. Aber nach Laras Abfahrts-Out läuft das Fass dann doch über. «Es gibt Tage, da fährt man gut, aber es klappt nicht», sagt Lara. Danach wird sie konkreter, spricht von dem Loch und dem damit verbundenen Abheben der Ski, das zu ihrem Ausfall geführt habe. Gut: «Solche Schläge gibt es, man sollte sie nicht wegmachen. Aber wenn man keinen perfekten Ski hat...»

Fakt ist: In der Abfahrt sind sechs andere Ski-Marken vor Head klassiert. BLICK fragt bei Head-Rennchef Rainer Salzgeber nach. Dieser kontert: «Ich habe schon andere Erklärungen als das Material, warum es Lara nicht gut gelaufen ist.» Mehr will Salzgeber aus der Ferne nicht sagen – er möchte zuerst eine Lageanalyse machen. Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher bleibt dabei: «Das Setup stimmt nicht mehr. Lara kann nicht befreit fahren. Das muss lösbar sein!»

Solche Problem hat Michelle Gisin (23) – sie fährt Rossignol-Ski – nicht. Die Engelbergerin fährt nach dem zweiten Platz in der Kombi erneut bärenstark und verhindert mit Rang 7 ein Schweizer Abfahrtsdebakel. Die Slalom-Spezialistin übertrifft ihre Erwartungen bei weitem: «Das ist der absolute Wahnsinn!»

