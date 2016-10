Sieg zum Saisonauftakt Lara Gut triumphiert in Sölden!

Das geht runter wie Honig. Die Siegerin des ersten Rennens des Ski-Winters 2016/17 heisst Lara Gut und kommt aus der Schweiz!

Gegen die Tessinerin ist beim Riesenslalom von Sölden kein Kraut gewachsen. Mehr noch: Die Gesamtweltcup-Siegerin der letzten Saison fährt ihre Konkurrenz in Grund und Boden.

Im ersten Lauf nimmt Gut ihrer ersten Konkurrentin satte 1.42 Sekunden ab. 1:10:11 – eine Wahnsinnszeit. Lara schockt gleich mit ihrem ersten Lauf im WM-Winter 2016/17 die Konkurrenz.

Den Riesen-Vorsprung bringt Lara im zweiten Durchgang locker ins Trockene. Der erste Saisonsieg, 100 Weltcup-Punkte und somit die Führung im Gesamtklassement sind bereits wieder Tatsache. Ein Auftakt nach Mass!

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=74616&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161017/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522740&adtechWebPostrollID=5898051&includePath=/sport/ski/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share Lara Gut siegt in Sölden!

Zweite auf dem Rettenbachgletscher wird Mikaela Shiffrin (USA), das Podest komplettiert Marta Bassino (It) als Dritte.

Auch Meillard überzeugt

Nebst Lara Gut stehen in Sölden sechs weitere Swiss-Ski-Athletinnen im Einsatz. Zu gefallen weiss vor allem die 18-jährige Mélanie Meillard. Sie fährt in Sölden ihre ersten Weltcup-Zähler ein, wird ausgezeichnete 18. Auch Wendy Holdener (Rang 16) und Simone Wild (Rang (23) schaffen es in die Punkte.

Camille Rast (Startnummer 60) verpasst bei ihrem ersten Auftritt im Weltcup die Sensation nur haarscharf. Läppische 11 Hundertstel trennen sie von der Qualifikation für den zweiten Lauf.

Jasmina Suter riskiert viel, scheidet mit guter Zwischenzeit im ersten Lauf aus. Aline Danioth verpasst den zweiten Durchgang ebenfalls.