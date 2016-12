Shiffrin: «Ich muss Stopp sagen»

Titelverteidigerin Lara Gut (393 Punkte) gegen Herausforderin Mikaela Shiffrin (498 Punkte): Die beiden grossen Damen des Ski-Winters liefern sich ein grossartiges Duell um den Gesamtweltcup. Dabei könnte jeder Punkt entscheidend sein.

Doch nun dies: Shiffrin pausiert! Sie wird von Freitag bis Sonntag in Val d'Isère weder in Superkombination, noch Abfahrt oder Super-G an den Start gehen. Warum? Ganz einfach: Shiffrin ist müde, sie braucht ein Pause. «Ich muss Stopp sagen», erklärt die 21-Jährige der österreichischen Nachrichtenagentur «APA».

Shiffrin glaubt nicht, dass sie noch gute Wettkämpfe in Riesenslalom und Slalom zeigen könne, wenn sie jetzt nicht auf die Bremse tritt. «Ich habe grossen Respekt vor den Mädchen, die alle Rennen fahren. Alle Gesamtsiegerinnen der vergangenen Jahre haben das volle Speed- und Technikprogramm – oder beinahe das ganze – mitgemacht. Das ist wirklich ermüdend und war mir auch immer klar. Ich wusste nur nicht genau, was mich wirklich erwarten würde.»

Shiffrins Plan: Sie möchte beim Riesenslalom in Courchevel (20. Dezember) wieder angreifen – mit voll aufgeladenen Batterien.

Und wie sieht es bei Lara Gut aus? Auch sie spürt die Strapazen des Winters, fühlt sich aber gut. «Das ist für mich nichts Neues. Ich kenne es ja von den letzten Jahren.»