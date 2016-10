Lara Gut: Ihre härtesten Gegnerinnen

Am Samstag wird in Sölden (Ö) die Jagd nach der grossen Kugel für den Gesamtweltcup eröffnet. Top-Favoritin auf den Sieg ist Titelverteidigerin Lara Gut. Doch nachdem letzte Saison viele Gegnerinnen den Weg verletzt räumen mussten, ist die Konkurrenz in diesem WM-Winter grösser.

Guts Hauptkonkurrentin wird wohl Mikaela Shiffrin sein. Das Riesentalent aus den USA sagt selbst klar: «Der Gesamtweltcup gehört zu meinen Zielen.» Die 21-jährige Slalom-Queen hat im Sommer in Chile und Neuseeland fleissig auf Abfahrtsski trainiert. Wenn sie ihr Talent auch in den Speed-Disziplinen umsetzen kann, wird Shiffrin eine gefährliche Kundin.

Genauso wie ihre Landsfrau Lindsey Vonn (32). Die 4-fache Gesamtweltcup-Siegerin hat zwar nach eigenen Angaben keine Ambitionen auf eine fünfte Kugel und verzichtet auch auf Sölden. Vonn jagt lieber Ingemar Stenmarks Rekordmarke von 86 Weltcup-Siegen. Dafür braucht sie 10 Siege – und wird so automatisch zur Gesamtweltcup-Kandidatin.

Fragezeichen stehen hinter der dritten Konkurrentin. Die Österreicherin Anna Veith (27, ehemals Fenninger) kehrt nach über einem Jahr Verletzungspause in den Weltcup zurück. Aber noch nicht in Sölden, der Auftakt kommt zu früh.

«Es geht mir den Umständen entsprechend sehr gut. Aber es ist noch nicht so, wie es für den Spitzensport sein sollte», klagte Veith bei «Servus TV». Ob sie nach dem Totalschaden im rechten Knie tatsächlich die Form ihrer Weltcup-Triumph 2014 und 2015 erreicht?

Weitere Namen? Tina Weirather (27, Lie) und die derzeit noch verletzte Viktoria Rebensburg (27, De) gehen als Aussenseiterinnen ins Rennen. Für nach ganz vorne wird’s aber extrem schwierig.

Doch wie viele Gegnerinnen sich Lara auch in den Weg stellen – die Tessinerin ist gewappnet. «Lara hat auf mich einen noch stärkeren Eindruck gemacht als vor einem Jahr! Sie fährt jetzt noch konstanter. Und seit ihrem Gesamtweltcupsieg ist ihr Selbstvertrauen noch grösser geworden», sagt ihr Trainer Patrice Morisod.

Und nachdem die 25-Jährige letzte Saison erstmals auf der Marke Head unterwegs war, hat sie nun deutlich mehr Erfahrung mit ihrem Material.