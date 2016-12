Das Podest:

Wie stark ist diese Mikaela Shiffrin? Die Amerikanerin führt nach dem ersten Lauf und bringt ihren zweiten Riesenslalom-Triumph in beeindruckender Art und Weise nach Hause. Zweite wird Tessa Worley, mit der Shiffrin zusammen Weihnachten gefeiert hat. Als Dritte komplettiert Manuela Moelgg die Top-Drei.

Die Schweizerinnen:

Die eisigen Bedingungen scheinen unseren Girls zu Beginn nicht zu liegen. Erst liest Lara Gut einen Stein auf und muss sich in extremis vor dem Out retten, dann rutscht auch Wendy Holdener mit ziemlich Rückstand Richtung Ziel. Doch damit gibt sich eine Lara Gut nicht zufrieden, dreht mächtig auf und fliegt vom 17. auf den 4. Platz. Holdener hingegen verliert im Zweiten und wird am Schluss 23. Ebenfalls in den Punkten: Simone Wild als 18. Melanie Meillard, Vanessa Kasper, Michelle Gisin, Rahel Kopp und Camille Rast verpassen den zweiten Lauf.

Das Malheur:

Sofia Goggia ist im ersten Lauf blendend unterwegs, steuert auf die neue Bestzeit zu – und verpasst das allerletzte Tor vor der Ziellinie. Ähnlich, aber noch schlimmer kommts für Maria Pietilae-Holmner im zweiten Durchgang: Die Schwedin fädelt beim zweitletzten Tor ein und verletzt sich wohl dabei.

Figur des Tages:

431 Tage nach ihrem letzten Rennen und dem Knie-Totalschaden kehrt Anna Veith in den Weltcup zurück. Zeitlich passt das beim Comeback noch nicht ganz, sie verpasst den zweiten Run mit über drei Sekunden Rückstand. Trotzdem: Ein grosser Schritt für die 27-Jährige.

Die Stimmen:

«Der zweite Lauf war sicher besser als der Erste, da bin nur gerutscht. Ich hatte einen Stein im Ski und muss froh sein, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein. Morgen versuche ich, um die Steine herum zu fahren», sagt eine erleichterte Lara im Ziel.

Nächste Rennen:

Am Mittwoch steht an gleicher Stelle erneut ein Riesenslalom an (10.30 Uhr). Am Donnerstag folgt zum Abschluss am Semmering ein Slalom (15 Uhr).