Schweizer Zwärgli am Chuenisbärgli! Pinturault gewinnt den Riesen-Klassiker in Adelboden

Wenn Marco Odermatt Hanteln stemmt, hat er sein Vorbild buchstäblich vor Augen – im Kraftraum der Engelberger Sportmittelschule hängt ein riesiges Bild von Didier Cuche. «Als Mitglied des Skiclubs Hergiswil habe ich auch zu meinem Klubkollegen Reto Schmidiger hinaufgeschaut. Aber das grosse Idol meiner Kindheit war Didier Cuche.»

Und dank Erfolgen bei den Silvano-Beltrametti-Jugendrennen ist Marco seinem Helden schon als Knirps begegnet. «Der Sieger des Beltrametti-Rennens auf der Lenzerheide wird mit einem Ski-Tag mit Didier belohnt. Weil ich dieses Rennen drei Mal für mich entscheiden konnte, durfte ich als Kind drei Mal mit Cuche auf die Piste. Unvergessliche Erlebnisse!»

Bereits mit sieben Jahren stand Odermatt erstmals in Cuches «Wohnzimmer». «Damals weilte ich mit meinen Eltern im Sommer in Kitzbühel und habe die berühmte Streif besichtigt, auf der Didier fünf Mal gewinnen konnte. Obwohl mir der Anblick der Mausefalle besonders heftig eingefahren ist, will ich hier eines Tages im Renntempo runterdonnern.»

Eindrückliche Talentproben

Heute feiert der Buochser, der neben dem Rennsport an der Sportschule in Engelberg für die Matura büffelt, in Adelboden aber erst einmal sein Debüt auf dem schwierigsten Riesen-Hang.

Zwei eindrückliche Talentproben hat Odermatt in dieser Saison bereits abgeliefert: Beim Weltcupauftakt in Sölden fuhr er im ersten Lauf mit der Nummer 53 auf den 12 Rang und landete in der End­abrechnung auf dem 17. Rang.

In Alta Badia kam Marco als 23. erneut in die Punkteränge. Damit ist Odermatt der einzige U19-Fahrer, der in dieser Saison im Riesen Weltcuppunkte gewonnen hat.

Und heute am Chuenisbärgli müsste sich das Riesen-Talent schon allein wegen der Geschichte wohlfühlen: Sein Idol Didier ­Cuche hat hier im Jahr 2002 den ersten Riesenslalom-Sieg seiner Karriere eingefahren.