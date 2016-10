Russi über Gut: «Lara macht keine Kompromisse, um nett zu sein

Lara Gut muss uns nichts mehr beweisen. Wir alle wissen, was sie kann. Die Statistiken beweisen ihr skifahrerisches Können, ihr Potenzial und ihre Erfolge. Nach neun Weltcupsaisons ist ihre Siegesquote

bei fast 10 Prozent, die Podestquote liegt bei 20 Prozent.

In der vergangenen Saison gewann sie aber bereits jedes fünfte Rennen und stand mindestens jedes dritte auf dem Podest. Sie hat Olympia- und WM-Medaillen gewonnen und ist die aktuelle Gesamtweltcupsiegerin. Die beste Skirennfahrerin der Welt.

Aber Lara kann noch mehr!

Das sage ich, weil ich davon voll überzeugt bin und weil ich weiss, dass man mit solchen Aussagen nicht unnötig Druck auf die Tessinerin ausübt. Denn Lara weiss dies auch und will es auch.

Lara Gut ist mit 25 Jahren im besten Wettkampfalter. Sie ist die Konsequenz in Person. Ich habe vor ihr nie eine Frau kennengelernt, die so fokussiert ist, die immer weiss, was sie will, und die durch nichts von ihrem Weg abzubringen ist.

Mitten in Dreharbeiten für einen TV-Spot sagt sie: «Fertig, ich muss jetzt essen!» Nur noch einmal, flehte der Regisseur, dann ist die Sache im Kasten. Nein! Ein Dutzend Leute machten eine Stunde Pause.

Konsequent wie keine Zweite

Das war keine Schikane, das war schlicht und einfach die Konsequenz ihres Planes. Ich bin sicher, das ist im Alltag so, aber auch vor, im und nach dem Training. Lara macht keine Kompromisse – nur um nett zu sein.

Sie nimmt damit auch in Kauf, dass sie oft nicht richtig oder missverstanden wird. Das ist gewöhnungsbedürftig, vor allem für die Medien, denn in diesem Geschäft ist doch sonst Präsenz um jeden Preis eher an der Tagesordnung als Zurückhaltung oder gar Schweigen. Lara macht mit, professionell, berechnend, auch mit ihrem sympathischen, gewinnbringenden Lächeln, aber sie entscheidet über Inhalt und Zeit.

Skitechnisch beherrscht diese begnadete Skifahrerin alles – und jede Variante. Eine kleine Schwäche habe sie allerdings, sagen die Trainer. Der «Drift», dieses leichte Anrutschen zu Beginn der Kurve. Das ist aber gleichzeitig auch ihre grosse Stärke. Sie hat das Talent und das Gefühl, mit den Ski situationsbezogen zu spielen.

Allerdings darf das Driften aktuell nicht mehr Konzept oder Taktik sein. Es ist der Notnagel wenn es eng wird oder man linienmässig spät dran ist. Das heisst, dass Lara eigentlich noch mehr riskieren kann, denn sie beherrscht ja den «Drift» wie keine andere Konkurrentin!

Nun ist sie die Gejagte. Von den anderen. Aber auch von sich selbst. Die Heim-WM in St. Moritz steht vor der Tür, und zusammen mit Olympia 2018 in Pyeongchang und der WM 2019 in Are (Schweden) sind das drei Grossereignisse. Die Gelegenheit, ihre Karriere zu vervollständigen. Mit Einzeltiteln, die ihr bis heute noch fehlen.

Lara stehen noch viele Jahre Wettkampfsport zur Verfügung. Aber irgendeines Tages wird sie eine andere Herausforderung anpeilen. Mit aller Konsequenz!