Rückkehr wahrscheinlich :  Kristoffersen sagt «Sorry» und greift wieder ein

Nach seinem «Streik» beim Slalom in Levi könnte Henrik Kristoffersen (22) in Val d'Isère auf die Pisten zurückkehren – entweder beim Riesenslalom am 4. Dezember oder dann am folgenden Wochenende am gleichen Ort (Riesenslalom und Slalom).

Laut dem TV-Sender «NRK» hat der Norweger mit dem nationalen Verband eine Einigung erzielt, die eine Rückkehr möglich macht. Zur Erinnerung: Kristoffersen hatte einen Streit lanciert, weil er mit dem eigenen Kopfsponsor «Red Bull» an den Start gehen wollte. Norwegens Verband hat aber einen Exklusiv-Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen «telenor».

Noch ist der Zwist nicht beigelegt - aber zumindest ist man sich näher gekommen. Kristoffersen ist offenbar bereit, sich bei seinen Teamkollegen zu entschuldigen. Der Verband fordert den Slalom-Weltcupsieger des letzten Winters zudem auf, sein Verhalten zu überdenken. Auch der Einfluss von Kristoffersens Vater und Manager Lars auf das Team soll künftig geringer werden.