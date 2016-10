Skifahrerin Tina Maze: Plant sie nach WM-Abfahrt Rücktritt?

Den ganzen letzten Weltcup-Winter hat Skistar Tina Maze pausiert, sich anderen Projekten wie ihrem Lehrer-Studium gewidmet. Nun kehrt die 33-jährige Slowenin nächste Saison auf die Piste zurück. Allerdings nicht mehr mit dem vollen Rennprogramm.

Wie die Sportzeitung «Ekipa» wissen will, plane die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin nur noch an vereinzelten Rennen zu starten. Als letzter grosser Auftritt auf der Ski-Bühne habe Maze die WM-Abfahrt in St. Moritz am 12. Februar 2017 im Visier, wo sie als Titelverteidigerin einen Startplatz sicher hat. Dann soll ihre Karriere enden.

Bernhard Matti, Rennsportchef von Mazes Schweizer Skiausrüster Stöckli, meint lediglich: «Das kann ich weder bestätigen noch dementieren.»

Bis zur WM wird Maze gemäss «Ekipa» lediglich ein paar Abfahrten bestreiten. Das letzte Weltcup-Rennen ist der Riesenslalom am 7. Januar in Maribor vor ihren Heimfans. Damit ist auch klar, dass Maze als Konkurrentin von Lara Gut im Gesamtweltcup wegfällt.

Ob Maze beim Saisonstart mit dem Riesen in Sölden (22. Oktober) dabei ist, wird sich zwei Tage vorher klären. Dann hält sie eine Pressekonferenz ab. (rib)