Liveticker :  Weltcup in Sestriere - Riesenslalom der Damen

Erste in Sölden, Ausfall in Killington – und nun? Lara Gut hätte nichts dagegen, ginge ihr Riesenslalom-Turnus (zumindest) in Sestriere so weiter. Denn das würde heissen: 100 Punkte!

Um bei der Weltcup-Rückkehr ins Piemont – letztmals fanden 2008 Frauen-Rennen statt – zu gewinnen, muss die Tessinerin aber eine ganze Armada an Top-Athletinnen schlagen: Drei wilde Italienerinnen (Bassino, Brignone, Goggia), die letzte Riesenslalom-Siegerin Tessa Worley, die unscheinbare Norwegerin Nina Loeseth – und natürlich Mikaela Schiffrin. Der Gewinn der kleinen Riesenslalom-Kugel ist in diesem Winter ein grosses Ziel des US-Stars.

«Das Feld der Siegesanwärterinnen ist gross. Noch kennen wir die Riesen-Königin nicht», sagt SRF-Experte Michael Bont. Ob sich Lara die Krone schnappt? «Sie zählt zu den absoluten Favoritinnen, ihre Klasse ist unbestritten. Und sie ist spätestens seit letzter Saison ein grosser Champion!»

Bereit ist Gut auf jeden Fall: Der Super-G-Sieg zum Abschluss des Lake-Louise-Wochenendes machte ihr «Versöhn-Wochenende» perfekt, dazu ist sie weder erkältet noch in sonst einer Form angeschlagen. «Alles ready», bringt es Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher auf den Punkt. «Doch das ist keine Garantie, denn niemand schläft – auch Laras Konkurrentinnen nicht.»

Den ersten Riesen-Lauf gibts live ab 10.30 Uhr bei BLICK.