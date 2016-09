So bereitet sich Lara Gut auf Weltcup-Mission vor

Letzte Woche besucht Lara Gut die US Open und feuert Timea Bacsinszky bei ihren Matches auf der Tribüne an. Für die 25-Jährige ist es ein Abstecher vom argentinischen Winter und dem Trainingscamp in Ushuaia an die Wärme New Yorks.

Noch bleibt Lara etwas Zeit, bis am 22. Oktober mit dem Riesenslalom in Sölden der Weltcup-Winter beginnt – und damit die Mission Titelverteidigung im Gesamtweltcup. Guts Vater und Trainer Pauli legt im Interview mit «skionline.ch» dar, wie sich die Tessinerin den letzten Schliff gibt.

Lara wird nicht nach Europa zurückkehren, sondern erneut nach Südamerika reisen, um im Speed-Bereich auf die Ski zu gehen. Pauli Gut: «Wir werden die kommenden zwei Wochen in Chile arbeiten. In La Parva und Valle Nevado Super-G und Abfahrt trainieren.»

Ist diese Phase vorbei, wird sich die 18-fache Weltcupsiegerin erstmal ausspannen. Papa Pauli sagt dazu: «Lara wird sicher irgendwo am Meer die Batterien aufladen. Sie wird am und im Wasser die Erholung suchen aber auch schon den körperlichen Wiederaufbau lancieren. In der aktiven Erholung sind auch Einheiten im Bereich der Kondition geplant.»

Ab dem 6. Oktober gehts dann für die Sölden-Vorbereitung nochmals auf die Ski. Im Hinblick auf den Winter mit dem Höhepunkt Heim-WM in St. Moritz im Februar 2017 hat das Team Gut nichts verändert.

«Wir sind uns vielleicht noch etwas bewusster geworden, dass alles möglich ist. Aber im Hinblick auf die neue Saison beginnt alles bei Null und es gibt genügend starke Fahrerinnen im Feld, die auch Ambitionen haben», sagt Pauli Gut. (rib)