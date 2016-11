Das Podest nach 1. Lauf:

1. Nina Loeseth (Nor) 59,47

2. Tessa Worley (Fra) +0,09

3. Federica Brignone (Ita) +0,64

Die Schweizerinnen:

Lara Gut – ausgeschieden

Wendy Holdener - 21.

Simone Wild – 20.

Melanie Meillard – 27.

Rahel Kopp – 47.

So lief der 1. Lauf:

Sölden-Siegerin Lara Gut kann nicht an den Weltcup-Start anknüpfen. Die Schweizerin geht mit Nummer vier ins Rennen und fliegt nach rund 30 Sekunden mit bester Zwischenzeit raus. Lara überdreht und erwischt das Tor nicht mehr. Der Riesen-Fluch geht weiter! Auf ihre bisherigen drei Riesen-Siege folgte im nächsten Riesenslalom stets ein schlechtes Ergebnis ausserhalb der Top Ten. Bei schwierigen Sichtverhältnissen stellt Loeseth (Nor) die Laufbestzeit auf. Weiter gehts mit Lauf zwei um 18.30 Uhr.

Der Aufreger:

Der Start des 1. Laufs muss um 30 Minuten nach hinten verschoben werden. Es hapert zuerst mit der TV-Satellitenverbindung. Das tut der Stimmung vor Ort keinen Abbruch. Tausende US-Ski-Fans aus der ganzen Region strömen zum Weltcup-Debüt in Killington (Vermont).